"Государство в смартфоне": Стать предпринимателем теперь можно за 10 минут

Президент Зеленский сообщил о том, что на запущенном Министерством цифровой трансформации портале «Дия» уже доступны онлайн 27 публичных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Каждый украинец и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Перевод услуг в онлайн –прогрессивная инициатива, цель которой – изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем», – отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Раньше, чтобы открыть ФЛП , необходимо было заполнить сложную форму из 58 строк – теперь их только 12. Также стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее. Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное – росту экономики нашего государства», – убежден вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, на заполнение заявки человеку понадобится всего до 10 минут.

Украинцы, которые уже воспользовались услугами на портале в собственном кабинете гражданина, могут проверить состояние оказания этих услуг и имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров.

Открытие ФЛП . Подача заявления в течение 10 минут, регистрация 2 рабочих дня (кроме праздничных и выходных), стоимость – бесплатно.

Закрытие ФОП Подача заявления займет 2 минуты, регистрация в течение суток (срок закрытия в налоговой зависит от вида вашей деятельности), стоимость – бесплатно.

Изменение данных ФОП Внесение изменений займет 10 минут, регистрация 1 рабочий день, стоимость – бесплатно.

Справка Finance.ua:

В приложение “Дия” планируют добавить еще и квитанцию за коммунальные услуги, которая там будет отображаться.

Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

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