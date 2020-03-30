В Нацбанке рассказали, будут ли вводить ограничения на снятие депозитов

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В Национальном банке заверили, что не будет ограничения на снятие депозитов для населения.
Об этом в эфире Общественного радио заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.
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«Мы не наблюдаем оттока депозитов, оттока депозитов фактически нет. Банки выполняют обязательства. Я могу гарантировать, что не будет ограничений на снятие депозитов населения», – сказал Ваврищук.
По его словам, Нацбанк также будет предоставлять кредитные каникулы на период карантина.
«В этот сложный период до завершения карантина банки готовы идти на уступки и откладывать возврат основной суммы кредита, во многих случаях они готовы откладывать и уплату процентов. Конечно, каждый должен обратиться в банк индивидуально. Каждый должен дать показания того, что есть определенные трудности с ограничениями из-за пандемии”, – добавил директор департамента финансовой стабильности.
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