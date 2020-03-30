Сколько украинцев имеют сбережения на период карантина (опрос)

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Почти половина украинцев (40%) не имеют финансовых сбережений на период карантина. Об этом сказано в исследовании аналитической компании Research&Branding Group.
Опрос был проведен удаленно с 28 марта по 1 апреля. В нем приняли участие 1 тыс. респондентов.
Как свидетельствуют результаты опроса, только у 17 % украинцев есть средства на месяц карантина, 13% имеют сбережения на несколько недель, а 40% не имеют финансовых сбережений.
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Запасы. 68% опрошенных не делали товарных запасов на период карантинных ограничений, и только 26% сделали запасы из макаронных изделий, круп и консервов.
Прогнозы. 36% украинцев выразили уверенность, что карантин существенно ухудшит их материальное положение, и только 19% уверены, что ничего в финансовом плане для них не поменяется.
Ранее Finance.ua сообщал, что 51% предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не более месяца. А 29% респондентов уже прекратили работу во время карантина, это характерно для микробизнеса.
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