Пенсии и соцвыплаты на период карантина будут переназначены автоматически

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Министерство социальной политики Украины сообщило, что пенсии и государственные социальные пособия на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию коронавирусу, будут переназначены автоматически.
Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
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Продлят на период карантина выплаты всех пенсий и пособий людям, у которых на этот период приходится перекомиссия медико-социальной экспертизы и врачебно-консультативной комиссии об установлении инвалидности и переназначении пенсий и пособий на новый период, без заявлений и каких-либо документов.
“После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда произведет перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов”, – добавили в пресс-службе.
Как сообщал Finance.ua, с 1 апреля правительство выплатит дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн.
Кто еще получит пособие. Кроме пенсионеров, единовременное пособие получат: люди с инвалидностью; дети с инвалидностью; люди с инвалидностью с детства; те, кто получает социальные пенсии.
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