Как получить пособие по частичной безработице (инфографика)

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Поддержка работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность в условиях противодействия коронавирусной болезни COVID-19, является одним из основных положений принятого законопроекта №3275.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Законом введено понятие частичной безработицы на период действия ограничительных мер, а пособие по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Кто имеет право на пособие по частичной безработице: застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовые отношения.
Как получить помощь: необходимо обратиться в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (Центра занятости), по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать такие документы:
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