Как получить пособие по частичной безработице (инфографика)

Поддержка работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность в условиях противодействия коронавирусной болезни COVID-19, является одним из основных положений принятого законопроекта №3275.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Законом введено понятие частичной безработицы на период действия ограничительных мер, а пособие по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кто имеет право на пособие по частичной безработице: застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовые отношения.

Как получить помощь: необходимо обратиться в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (Центра занятости), по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать такие документы:

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий;

сведения о работниках, у которых возникло право на помощь по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

30 марта Верховная рада Украины приняла законопроект №3275.