0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Как получить пособие по частичной безработице (инфографика)

Как получить пособие по частичной безработице (инфографика)

Поддержка работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность в условиях противодействия коронавирусной болезни COVID-19, является одним из основных положений принятого законопроекта №3275.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Законом введено понятие частичной безработицы на период действия ограничительных мер, а пособие по частичной безработице будет предоставляться работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кто имеет право на пособие по частичной безработице: застрахованные лица, с которыми работодатель оформил трудовые отношения.

Как получить помощь: необходимо обратиться в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (Центра занятости), по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать такие документы:

  • заявление в произвольной форме;
  • копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий;
  • сведения о работниках, у которых возникло право на помощь по частичной безработице;
  • справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

  • Это второй пакет законодательных изменений, направленный поддержать украинцев и их бизнес во время противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.