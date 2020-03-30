Банкиры рассказали о кредитных каникулах для клиентов

Банки готовы предоставлять кредитные каникулы только надежным клиентам и только тем, кто пострадал от карантина, а условия кредитных каникул в каждом банке будут свои.

Об этом банкиры рассказали в ходе онлайн-трансляции дискуссии «Какие льготы получают заемщики во время всеукраинского карантина?», организованной «Финансовым клубом».

«Программ реструктуризации до карантина у нас было 12. Они применялись в обычной жизни, а сейчас они позволяют клиентам выжить. Стараемся максимально обеспечить и доходность кредита, и остаться с клиентом. Даже если в отдельных случаях надо снижать ставку до 1%, чтобы клиент смог все погасить, то это нужно делать», – отметил председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Альфа-Банк распространил каникулы на все розничные продукты: кредитные карты, кэш-кредиты, на покупку техники. «Наша модель кредитных каникул означает, что мы даем клиентам двухмесячный брейк с 1 апреля по 1 июня. Мы освобождаем клиентов и от процентов, и от платежа, даем возможность абсолютно спокойно пережить это время. А с 1 июня их обязательства по платежам и процентам будут перенесены на последний срок, то есть мы срок кредита продлеваем на два месяца, или платеж будет растянут на весь срок», – пояснила председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле.