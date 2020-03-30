Банкиры рассказали о кредитных каникулах для клиентов

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Банки готовы предоставлять кредитные каникулы только надежным клиентам и только тем, кто пострадал от карантина, а условия кредитных каникул в каждом банке будут свои.
Об этом банкиры рассказали в ходе онлайн-трансляции дискуссии «Какие льготы получают заемщики во время всеукраинского карантина?», организованной «Финансовым клубом».
«Программ реструктуризации до карантина у нас было 12. Они применялись в обычной жизни, а сейчас они позволяют клиентам выжить. Стараемся максимально обеспечить и доходность кредита, и остаться с клиентом. Даже если в отдельных случаях надо снижать ставку до 1%, чтобы клиент смог все погасить, то это нужно делать», – отметил председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.
Альфа-Банк распространил каникулы на все розничные продукты: кредитные карты, кэш-кредиты, на покупку техники. «Наша модель кредитных каникул означает, что мы даем клиентам двухмесячный брейк с 1 апреля по 1 июня. Мы освобождаем клиентов и от процентов, и от платежа, даем возможность абсолютно спокойно пережить это время. А с 1 июня их обязательства по платежам и процентам будут перенесены на последний срок, то есть мы срок кредита продлеваем на два месяца, или платеж будет растянут на весь срок», – пояснила председатель правления Альфа-Банка Виктория Михайле.
Кредитные каникулы – это не прощение долга, а возможность уменьшить нагрузку на клиента в этот период. «Под кредитные каникулы подпадают не все, а только хорошие клиенты, которые платили по состоянию на 1 марта, но которые столкнутся с временными трудностями, такими как потеря работы, отпуск за свой счет. Этим клиентам по упрощенной процедуре даем каникулы», – рассказала она.
Альфа-Банк не требует от заемщика никаких справок, а клиент может акцептовать новые условия кредита дистанционно. Процентная ставка не меняется, а срок договора продлевается на два месяца.
ТАСкомбанк по кредитным картам физлиц на период до 1 июня отменил обязательства ежемесячного погашения. «Для МСБ погашения кредитного лимита или овердрафтов продлили на три месяца. Почему три месяца? Потому что клиентам нужен месяц после прекращения карантина, чтобы восстановиться», – считает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Сергей Бочаров.
Проценты необходимо платить и дальше, а переносится тело кредита: по возобновляемым кредитным линиям – на три месяца, по невозобновляемыми – на последний месяц погашения.
«У нас большая часть портфеля – это залоговые целевые кредиты, ипотека и авто. Вчера началось новое погашение, и в первый день апреля большая часть клиентов уже погасилась. Мы такого не ожидали. Всего 1% клиентов обращаются за реструктуризацией, в основном – тела кредита. Мы готовы перенести на три месяца погашение тела кредита и продлить на полгода срок действия кредита, чтобы клиент мог легче пережить карантин. Проценты мы просим платить. И клиенты с пониманием к этому относятся», – сказала первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.
Но есть клиенты, которые не понимают, как платить после карантина, поскольку потеряли работу. «По таким клиентам мы предлагаем выходить на просрочку, и когда появится новая работа, мы реструктуризируем их кредит. Штрафы и пени не начисляем», – пообещала она.
Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников рассказал, что с 1 марта по 30 апреля ПУМБ тем клиентам, которые качественно обслуживали и выполняли обязательства, дает кредитные каникулы. «С 1 марта на все кредитные карты не начисляем пени и штрафы. Не предвидится повышение реальной процентной ставки, клиенты освобождаются от уплаты начисленных комиссий за указанный период. А с 30 марта до 30 июня автоматически пролонгированы все карты, срок действия которых уже завершился», – сообщил он.
В период карантина клиентам-физлицам банк разрешает не платить тело кредита. «После того как мы получим от органов власти подтверждение, что карантин закончен, клиент вернется к прежнему режиму оплаты, и ему будет предложено заплатить сразу или растянуть задолженность во времени», – отметил он.
Когда были первые коммуникации о кредитных каникулах, часть населения не совсем корректно восприняла суть кредитных каникул. «Это стало для них триггером многочисленных обращений на горячую линию НБУ с жалобами, что им отказывают в прощении всего и вся. После этого НБУ вышел с разъяснениями, и для части клиентов эта проблематика на сегодня снята. А те, кто не читает суть, до сих пор жалуются, и с ними проводится индивидуальная работа по разъяснению условий кредитных каникул», – рассказал он.
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