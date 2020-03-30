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Кабмин опубликовал обновленный макропрогноз на 2020 год (инфографика)

Кабмин опубликовал обновленный макропрогноз на 2020 год (инфографика)

Кабинет министров опубликовал обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год. Постановление №253 с соответствующими данными от 29 марта опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, прогнозы правительства следующие:

  • уровень инфляции увеличился с 5,8% до 11,6%;
  • прогноз среднегодового курса гривны изменен с 27 грн/$ до 29,5 грн/$;
  • уровень безработицы составит 9,4%;
  • производительность труда упадет на 3,3%;
  • среднемесячная заработная плата работников брутто – 10,7 тыс. грн;
  • номинальный заработок с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем;
  • номинальный ВВП составит 3,986 трлн грн (-4,8%);
  • экспорт товаров и услуг сократится на 5,5% (до $59,9 млрд), импорт – на 10% (до $68,2 млрд);
  • отрицательное сальдо торгового баланса улучшили до 8,3 млрд грн с 14,88 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал падение номинального ВВП с 4,51 до 4 трлн грн, рост уровня инфляции на 2,9%: с 5,8 до 8,7%, а также ослабление курса гривны к доллару США с 27 до 29,5 грн.
По материалам Finance.UA
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