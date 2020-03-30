0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 489 0

Премьер анонсировал в мае "рестарт экономики" (видео)

Премьер анонсировал в мае "рестарт экономики" (видео)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчения ради сохранения экономики.

Об этом сказал глава Кабмина в обращении к украинцам в пятницу, 3 апреля.

Он признал, что Украина не может себе позволить не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.

“По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мероприятий”, – сказал премьер-министр.

Трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично восстановлено движение общественного транспорта.

“Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для пожилых людей, студентов, школьников карантин будет продлен”, – заявил премьер.

По его словам, таким образом правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров ухудшил прогноз относительно инфляции, зарплаты и валового внутреннего продукта в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.
  • 30 марта 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины, которым предусмотрено на период карантина, связанного с распространением COVID-19, продлить срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.