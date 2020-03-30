Премьер анонсировал в мае "рестарт экономики" (видео)

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчения ради сохранения экономики.
Об этом сказал глава Кабмина в обращении к украинцам в пятницу, 3 апреля.
Он признал, что Украина не может себе позволить не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.
“По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мероприятий”, – сказал премьер-министр.
Трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично восстановлено движение общественного транспорта.
“Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для пожилых людей, студентов, школьников карантин будет продлен”, – заявил премьер.
По его словам, таким образом правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.
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