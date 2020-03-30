Премьер анонсировал в мае "рестарт экономики" (видео)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчения ради сохранения экономики.

Об этом сказал глава Кабмина в обращении к украинцам в пятницу, 3 апреля.

Он признал, что Украина не может себе позволить не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.

“По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мероприятий”, – сказал премьер-министр.

Трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично восстановлено движение общественного транспорта.

“Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для пожилых людей, студентов, школьников карантин будет продлен”, – заявил премьер.

По его словам, таким образом правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров ухудшил прогноз относительно инфляции, зарплаты и валового внутреннего продукта в ранее опубликованном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.

Почти половина украинцев (40%) не имеют финансовых сбережений на период карантина.

30 марта 2020 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины, которым предусмотрено на период карантина, связанного с распространением COVID -19, продлить срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

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