День финансов, 28 февраля: П – это пятница, платформа для предпринимателей, противостояние с коронавирусом

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Пятница, 28 февраля. Пятый день недели оставит след в календаре с такими новостями:
Противостояние с коронавирусом на миллиарды. В Китае выдали кредитов на 953,5 млрд юаней для борьбы с коронавирусом. Так власти, при помощи банков и страховых компаний, стараются помочь предприятиям, которые участвуют в борьбе с COVID-19.
Последнее место по PОS-терминалам и жизнь без банковских счетов. Уровень финансовой инклюзии в Украине всего лишь на уровне 63%. «То есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета», – констатирует Инга Андреева, генеральный директор компании MasterСard в Украине.
Более того, Украине все еще занимает последнее место в Европе по количеству POS-терминалов на тысячу населения. На сегодня этот показатель составляет 8,4 терминала на 1000 человек. В Европе средний показатель в 8 раз выше – 26.
Платформа для предпринимателей. Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей «Дія.Бизнес». Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции. На портале уже доступны: каталог бизнес-идей с удобными шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса, кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов и многое другое.
Привет из СССР. Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине до сих пор используется программное обеспечение для расчета социальной помощи, которое разрабатывалось в 80-х годах прошлого века. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД. И вот что он делает…
Пока укреплялась гривна. Министерство финансов в рамках обслуживания государственного долга в 2019 году сэкономило 26 млрд грн. В частности, 19 млрд грн удалось сэкономить из-за уменьшения процентов, а еще 7 млрд грн – благодаря укреплению курса гривны. В Минфине прогнозируют, что в этом году экономия на курсовой разнице будет больше, чем на ставках. Ведь в бюджете заложен достаточно консервативный курс гривны.
Поэтапный вычет от НБУ. С 2021 года банки смогут списать непрофильные активы. Соответствующее постановление Нацбанка вступит в силу с 28 марта 2020 года. Как отмечают в НБУ, такой шаг необходим для активизации работы банков в направлении реализации непрофильных активов. В Нацбанке надеются, что это поможет высвободить ресурсы, необходимые для кредитования и проведения других банковских операций.
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