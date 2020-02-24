В Украине презентовали платформу для предпринимателей Дия.Бизнес

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Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции.
Об этом сообщается на странице Дия в FACEBOOK.
“Создали удобный и полезный сервис для малого и среднего бизнеса — Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес”, – говорится в сообщении.
Сервис доступен по ссылке.
Уже доступно на портале:
https://business.diia.gov.ua
“Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами при помощи видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж”, – сообщается на сайте.
В конце апреля 2020 года на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.
В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.
В таких центрах будут предусмотрены:
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