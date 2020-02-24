В Украине презентовали платформу для предпринимателей Дия.Бизнес

Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции.

Об этом сообщается на странице Дия в FACEBOOK.

“Создали удобный и полезный сервис для малого и среднего бизнеса — Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес”, – говорится в сообщении.

Сервис доступен по ссылке .

Уже доступно на портале:

каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;

перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;

онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;

справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;

кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.



https://business.diia.gov.ua

“Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами при помощи видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж”, – сообщается на сайте.

В конце апреля 2020 года на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.

В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.

В таких центрах будут предусмотрены:

более широкий спектр консультаций и консультантов;

образовательные программы и конференции;

поп-ап локация для бизнесов, которые что-либо производят;

скаутинг партнеров в рамках Украины;