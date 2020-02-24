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В Украине презентовали платформу для предпринимателей Дия.Бизнес

В Украине презентовали платформу для предпринимателей Дия.Бизнес

Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции.

Об этом сообщается на странице Дия в FACEBOOK.

“Создали удобный и полезный сервис для малого и среднего бизнеса — Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес”, – говорится в сообщении.

Сервис доступен по ссылке.

Уже доступно на портале:

  • каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;
  • перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;
  • онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;
  • справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;
  • кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.


https://business.diia.gov.ua

“Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами при помощи видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж”, – сообщается на сайте.

В конце апреля 2020 года на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.

В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.

В таких центрах будут предусмотрены:

  • более широкий спектр консультаций и консультантов;
  • образовательные программы и конференции;
  • поп-ап локация для бизнесов, которые что-либо производят;
  • скаутинг партнеров в рамках Украины;
  • нетворкинг для предпринимателей региона.
По материалам Finance.UA
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