Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще во времена СССР - Дубилет

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Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине до сих пор используется программное обеспечение для расчета социальной помощи, которое разрабатывалось в 80-х годах прошлого века.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
“Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД”, – пишет Дубилет.
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По его словам, он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve.
“АСОПД расшифровывается как Автоматизированная система обработки пенсионной документации. Пенсии на нем уже не рассчитывают, но социальную помощь – до сих пор”, – отмечает министр.
Как он сообщает, Министерство социальной политики сейчас работает над крупным проектом, который позволит в том числе избавиться от этого советского наследия.
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