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С 2021 года банки смогут списать непрофильные активы

С 2021 года банки смогут списать непрофильные активы

Национальный банк направляет банки к активизации работы с непрофильными активами.

Соответствующее постановление Нацбанка вступит в силу с 28 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк начиная с 2021 года вводит поэтапный вычет из регулятивного капитала банков стоимости имущества, не используемого ими при осуществлении банковской деятельности”, – говорится в сообщении.

Для чего это необходимо:

  • изменения активизируют работу банков по реализации непрофильных активов;
  • это поможет высвободить ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций.

Кроме того, Национальный банк уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти Украины, эмитированных в иностранной валюте.

Справка Finance.ua:

  • Объем проблемных кредитов в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4%.
  • До конца марта банки прогнозируют снижение кредитного и операционного риска и не ждут изменений процентного, валютного риска и риска ликвидности.
  • Нацбанк утвердил новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах. Также в ведомстве утвердили рекомендации по организации банками рассмотрения обращений потребителей.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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