С 2021 года банки смогут списать непрофильные активы

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Национальный банк направляет банки к активизации работы с непрофильными активами.
Соответствующее постановление Нацбанка вступит в силу с 28 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе НБУ.
“Национальный банк начиная с 2021 года вводит поэтапный вычет из регулятивного капитала банков стоимости имущества, не используемого ими при осуществлении банковской деятельности”, – говорится в сообщении.
Для чего это необходимо:
Кроме того, Национальный банк уточнил порядок корректировки расчета регулятивного капитала на сумму неполученных начисленных доходов по ценным бумагам центральных органов исполнительной власти Украины, эмитированных в иностранной валюте.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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