Минфин сэкономил на долге 7 млрд грн благодаря укреплению гривны

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Министерство финансов в рамках обслуживания государственного долга в 2019 году сэкономило 26 млрд грн. В частности, 19 млрд грн удалось сэкономить из-за уменьшения процентов, а еще 7 млрд грн – благодаря укреплению курса гривны.
Об этом сообщили в комментарии The Page в министерстве.
Там прогнозируют, что в этом году экономия на курсовой разнице будет больше, чем на ставках. Ведь в бюджете заложен достаточно консервативный курс гривны, тогда как ставки будут снижаться уже менее динамично, чем в предыдущем году.
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В марте и сентябре Минфин должен выплатить проценты по ранее выпущенным евробондам. Эти платежи и составят большую часть экономии на нынешнем обслуживании госдолга.
В общем, экономия для Украины на долге благодаря укреплению гривны может составить около 450 млрд грн в течение следующих лет, отмечал ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
Долг государственного сектора – это около $50 млрд, долг частного сектора от нерезидентов и украинских банков – еще около $100 млрд.
«Простой подсчет показывает, что благодаря укреплению курса на 3 грн к доллару экономия составляет сотни миллиардов гривен для бюджета на процентных платежах», — отметил он.
Вместе с тем в Минфине такую оценку считают несколько завышенной.
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