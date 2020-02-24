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Минфин сэкономил на долге 7 млрд грн благодаря укреплению гривны

Минфин сэкономил на долге 7 млрд грн благодаря укреплению гривны

Министерство финансов в рамках обслуживания государственного долга в 2019 году сэкономило 26 млрд грн. В частности, 19 млрд грн удалось сэкономить из-за уменьшения процентов, а еще 7 млрд грн – благодаря укреплению курса гривны.

Об этом сообщили в комментарии The Page в министерстве.

Там прогнозируют, что в этом году экономия на курсовой разнице будет больше, чем на ставках. Ведь в бюджете заложен достаточно консервативный курс гривны, тогда как ставки будут снижаться уже менее динамично, чем в предыдущем году.

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В марте и сентябре Минфин должен выплатить проценты по ранее выпущенным евробондам. Эти платежи и составят большую часть экономии на нынешнем обслуживании госдолга.

В общем, экономия для Украины на долге благодаря укреплению гривны может составить около 450 млрд грн в течение следующих лет, отмечал ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Долг государственного сектора – это около $50 млрд, долг частного сектора от нерезидентов и украинских банков – еще около $100 млрд.

«Простой подсчет показывает, что благодаря укреплению курса на 3 грн к доллару экономия составляет сотни миллиардов гривен для бюджета на процентных платежах», — отметил он.

Вместе с тем в Минфине такую оценку считают несколько завышенной.

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По материалам The page
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