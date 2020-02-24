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В Китае выдали кредиты на $136 млрд для борьбы с коронавирусом

В Китае выдали кредиты на $136 млрд для борьбы с коронавирусом

Китайские предприятия, участвующие в борьбе с коронавирусом COVID-19, получили 953,5 млрд юаней (около $136 млрд) заемных средств от банков и страховых компаний.

Об этом сказал заведующий отделом по управлению рисками Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Сяо Юаньци, сообщает Синьхуа.

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Он отметил, что “после возникновения вспышки коронавируса комитет призвал банковские и страховые организации предоставлять необходимое финансирование для проведения профилактических мер, производства и закупок медицинской продукции, а также строительства инфраструктуры общественного здравоохранения“.

По словам Сяо Юаньци, небольшие предприятия в сфере общественного питания, туризма и логистики будут стоять в приоритете, поскольку они находились в числе наиболее пострадавших от вспышки инфекции. При этом для инклюзивных малых и микропредприятий в провинции Хубэй и прилегающих к ней районах ставка кредитования была снижена на 0,5%.

По материалам bigmir.net
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