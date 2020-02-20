139 млрд долларов за день: Коронавирус бьет по кошелькам богатых людей мира

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на 139 млрд долларов за день – 24 февраля – из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах.

Индексы, в свою очередь, стремительно падают из-за опасений, что распространение коронавируса ударит по мировой экономике. Это крупнейшие потери для лиц, входящих в рейтинг Bloomberg, с того момента, когда агентство в октябре 2016 года начало вести такие наблюдения.

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Так, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос лишились по 4,84 млрд долларов каждый – больше чем кто-либо из других бизнесменов, включенных в список. Безос по-прежнему является самым богатым человеком в мире, а Арно занимает третье место по данному показателю.

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Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на 4 млрд долларов, главы Facebook Марка Цукерберга – на 3,48 млрд долларов, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа – на 2,7 млрд долларов. Билл Гейтс и Уоррен Баффет потеряли более чем по 2 млрд долларов каждый.

Справка Finance.ua:

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 34 странах.