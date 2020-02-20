139 млрд долларов за день: Коронавирус бьет по кошелькам богатых людей мира

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на 139 млрд долларов за день – 24 февраля – из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах.
Индексы, в свою очередь, стремительно падают из-за опасений, что распространение коронавируса ударит по мировой экономике. Это крупнейшие потери для лиц, входящих в рейтинг Bloomberg, с того момента, когда агентство в октябре 2016 года начало вести такие наблюдения.
Читайте также: Как коронавирус влияет на все сферы бизнеса в мире
Так, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос лишились по 4,84 млрд долларов каждый – больше чем кто-либо из других бизнесменов, включенных в список. Безос по-прежнему является самым богатым человеком в мире, а Арно занимает третье место по данному показателю.
Читайте также: Коронавирус может поразить 80% населения Земли, – ВОЗ
Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на 4 млрд долларов, главы Facebook Марка Цукерберга – на 3,48 млрд долларов, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа – на 2,7 млрд долларов. Билл Гейтс и Уоррен Баффет потеряли более чем по 2 млрд долларов каждый.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тысячи. В "Киевтеплоэнерго" объяснили причину (фото)3 ч. назад - 1456 20
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыВчера, 21:02 - 3675 15
"Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для налога на доходы физлиц (инфографика)Вчера, 20:00 - 3594 8
Украинским судам не хватает бюджета, чтобы оплачивать услуги почты - OpendatabotВчера, 16:46 - 485 5
Средняя зарплата в Киеве выше всеукраинской в 1,5 разаВчера, 09:03 - 1646 5
Особенности е-декларирования: названы доходы, которые не нужно указыватьВчера, 19:02 - 5779
Начались продажи электромобиля Chevrolet Menlo11 ч. назад - 4042
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыВчера, 21:02 - 3675 15
"Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для налога на доходы физлиц (инфографика)Вчера, 20:00 - 3594 8
НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 200 гривен (фото, видео)5 ч. назад - 2679 4
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)Вчера, 13:08 - 550
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1193
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 994 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1077
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 4197 2