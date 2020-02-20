Как коронавирус влияет на все сферы бизнеса в мире

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После блокировки торговых сообщений с Китаем, компании во всем мире жалуются на задержках в поставках.
Об этом сообщает Bloomberg.
В издании пишут, что сбой в поставках коснулся всех: производитель часов из Гонконга, не может получить катушки или колеса. Новозеландских лобстеров выпускают обратно в море. А производители игр из Сан-Диего сокращают производство.
Bloomberg сообщает, что журналисты поговорили с компаниями из разных сфер про то, как коронавирус повлиял на торговые связи в мире и в целом на бизнес.
Джонатан Басс, бизнесмен из Лос-Анджелеса, занимается производством вещей для дома и мебели говорит, что некоторые компоненты, необходимые ему для производства, застряли в в районе Шанхая. Алюминиевые зеркала, дверные петли и наполнитель подушек из полиэстера – это те вещи, которые застряли из-за транспортного коллапса, заставляя его искать альтернативных поставщиков.
У немецкого поставщика автозапчастей Webasto AG восемь сотрудников из 1000 заразились коронавирусом после визита китайского коллеги на учебную сессию в январе. Это вынудило компанию прекратить работу завода на две недели. Закрытие закончилось после того, как около 180 сотрудников были проверены и предприятие наняло специалистов для дезинфекции своих рабочих мест и залов заседаний.
Уильям Фэйрклау, управляющий директор компании Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd, которая владеет транспортным флотом, сказал, что его фирме придется ждать своих заказов.
“У нас есть пара кораблей, которые должны быть доставлены с верфей в Китае, один в апреле и один в июне, форс-мажор состоит в том, что у них (китайцев-ЭП) просто нет рабочих”, – заявил Фэйрклау.
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