Коронавирус может поразить 80% населения Земли, - ВОЗ

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Коронавирус может поразить 80% населения Земли. Столь громкое заявление сделали сотрудники ВОЗ, передает Bloomberg.
Согласно исследованию Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды, его глава и консультант ВОЗ Айра Лонджини сказал, что вирус могут подхватить две трети всего населения. Такое предположение он сделал исхода из информации о том, что количество зараженных COVID-19 резко увеличилось.
По словам эксперта, носитель вируса обычно передает его, как минимум, двум или трем людям. Поэтому сегодняшнее число инфицированных – более 60 000 человек – может быть на миллиарды больше. Более того, сейчас ученые не могут отследить то, как распространяется COVID-19, из-за отсутствия тест-систем на наличие вируса. Лонджини также сделал вывод, что изоляция и карантин вирус не остановят.
Кроме того, по мнению консультанта ВОЗ, даже если вдвое уменьшить передачу коронавируса, он все равно может поразить около трети всех живущих на планете. Ученые делают смелый прогноз: “уровень поражения” может достичь 60-80% населения Земли.
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