День финансов, 24 февраля: о реструктуризации валютных кредитов, ипотеке и наркотиках, правилах выдачи Green Card

Понедельник, 24 февраля. Обсудим, как реструктуризовать валютный кредит, увеличить пенсию, и попасть в Америку.

Бизнес и “Дія”. Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов “Дія.Бизнес”. На новой онлайн-платформе можно открыть и закрыть ФЛП, внести изменения в учредительные документы, найти перечень сервисов и программ поддержки от государства.

Украинцы и реструктуризация валютных кредитов. Физические лица, имеющие задолженность по валютным кредитам, могут обратиться за бесплатными юридическими консультациями ведущих специалистов и реструктуризировать долги. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов Украины. Кто сможет воспользоваться программой и какую помощь можно получить – читайте здесь..

Наркотики и ипотека. Ставки по гривневым банковским кредитам не должны превышать 10%. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, рынок ипотеки недоступен, потому что очень высокие ставки. “Наркотиками надо, видимо, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку”, – резюмировал премьер.

Недострои и Укрбуд. Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла и начала реализацию недвижимости в двух жилых комплексах “Укрбуда”, на ЖК “Пектораль” и “Новомостицкий” возобновили строительные работы в полном объеме. До 1 марта 2020 года будет завершена передача еще нескольких объектов и начата процедура приема следующих жилых комплексов “Укрбуда”.

Штаты и Green Card. С 24 февраля Америка может отказать иностранцу во въезде или выдаче Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Подробности здесь.

Украинцы и пенсия. Как увеличить пенсию, накопить деньги дополнительно к государственным выплатам – об этом в новом видео Finance.ua:

