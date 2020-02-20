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В "Киевгорстрое" заявили о возобновлении работ на двух объектах "Укрбуда"

В "Киевгорстрое" заявили о возобновлении работ на двух объектах "Укрбуда"

Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла и начала реализацию недвижимости в двух жилых комплексах “Укрбуда”, на ЖК “Пектораль” и “Новомостицкий” возобновили строительные работы в полном объеме.

Об этом сообщил президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что до 1 марта 2020 года будет завершена передача еще нескольких объектов и начата процедура приема следующих жилых комплексов “Укрбуда”.

“Киевгорстрой” принял первые два жилых комплекса компании “Укрбуд”. На них восстановлены строительные работы и начата реализация свободной недвижимости.

До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 из 24 объектов “Укрбуда”, – сказал Кушнир.

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что “Киевгорстрой” достроит все объекты скандального “Укрбуда”.

По материалам Економічна Правда
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