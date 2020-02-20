В Украине запускают платформу "Дия.Бизнес"

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Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов “Дия.Бизнес”.
Об этом говорится на Telegram-канале приложения “Дия”.
“Неделя до запуска платформы Дия.Бизнес! Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса — Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес”, – говорится в сообщении.
Какую информацию можно найти на новой онлайн-платформе:
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