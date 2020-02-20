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В Украине запускают платформу "Дия.Бизнес"

В Украине запускают платформу "Дия.Бизнес"

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов “Дия.Бизнес”.

Об этом говорится на Telegram-канале приложения “Дия”.

“Неделя до запуска платформы Дия.Бизнес! Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса — Национальную онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес”, – говорится в сообщении.

Какую информацию можно найти на новой онлайн-платформе:

  • идеи;
  • перечень сервисов и программ поддержки от государства;

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  • получить профессиональные консультации по бизнесу.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 21 февраля, мобильное приложение государственных услуг “Дия” загрузили более 1,5 миллиона украинцев.
  • Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.
  • В приложении “Дия” планируют добавить еще и квитанцию за коммунальные услуги, которую там будет видно.
  • В течение следующих 3 лет планируется перевести в электронный формат все государственные услуги.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск весной 2020 года цифрового паспорта гражданина Украины.
  • Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дия» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.

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По материалам Finance.UA
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