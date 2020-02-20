Штаты усложняют правила выдачи Green Card

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С 24 февраля Америка может отказать иностранцу во въезде или выдаче Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
“Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США”, – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что изменения должны сократить дефицит федерального бюджета.
Почему могут отказать во въезде или выдаче грин-карты:
Напомним, для того, чтобы принять участие в розыгрыше Green Card, нужно пройти регистрацию на официальном сайте программы.
Что необходимо для регистрации:
Случаи, когда могут дисквалифицировать:
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