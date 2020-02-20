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Штаты усложняют правила выдачи Green Card

Штаты усложняют правила выдачи Green Card

С 24 февраля Америка может отказать иностранцу во въезде или выдаче Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

“Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США”, – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что изменения должны сократить дефицит федерального бюджета.

Почему могут отказать во въезде или выдаче грин-карты:

  • из-за низкого уровня доходов;
  • из-за того, что человек пользуется программами социальной помощи;
  • если человек страдает от заболевания, которое может потребовать серьезного лечения и помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу;
  • из-за отсутствия частной медицинской страховки;
  • из-за недостаточного уровня владения английским языком.

Напомним, для того, чтобы принять участие в розыгрыше Green Card, нужно пройти регистрацию на официальном сайте программы.

Что необходимо для регистрации:

  • участник должен быть рожден в странах – участниках лотереи;
  • участник должен иметь оконченное среднее образование или иметь 2-летний трудовой стаж по своей специальности;
  • желающие участвовать в лотерее не должны иметь проблем с законом;
  • не иметь заболеваний, которые могут нанести вред американскому обществу.

Случаи, когда могут дисквалифицировать:

  • если неправильно заполнить заявку;
  • если участник решил подать более одной заявки;
  • если в заполнении заявки будет обнаружено много грамматических ошибок (заполнение происходит на английском языке).

Справка Finance.ua:

  • Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program.
  • Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и соответствовать требованиям.
  • Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.
  • Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет их гражданства. Она дает право на работу, льготы на образование и возможность претендовать на гражданство.
По материалам Finance.UA
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