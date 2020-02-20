Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук

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Ставки по гривневым банковским кредитам не должны превышать 10%.
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
“Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, потому что очень высокий. То есть не знаю, наркотиками надо, видимо, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку”, – заявил Гончарук.
Гончарук уточнил, что одна из задач правительства – чтобы украинские банки кредитовали дешевле.
“Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор”, – уточнил глава правительства.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие из них мы собрали в специальном сервисе.
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