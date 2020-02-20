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Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук

Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук

Ставки по гривневым банковским кредитам не должны превышать 10%.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

“Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, потому что очень высокий. То есть не знаю, наркотиками надо, видимо, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку”, – заявил Гончарук.

Гончарук уточнил, что одна из задач правительства – чтобы украинские банки кредитовали дешевле.

“Ипотека под 10% в этом году – это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор”, – уточнил глава правительства.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке Украины ожидают, что ставки по ипотечным кредитам в 2020 году упадут до 15% годовых.
  • На прошлой неделе ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитование покупки жилья. Для недвижимости, приобретаемой на вторичном рынке, проценты снижены до 15,5% годовых. Годовая ставка на “первичку” еще ниже – 14,9%.
  • По мнению президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, в Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк выполнит свои планы по снижению учетной ставки до 7% к концу 2020 года.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие из них мы собрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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