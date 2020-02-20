Украинцам помогут реструктуризировать валютные кредиты

Физические лица, имеющие задолженность по валютным кредитам, могут обратиться за бесплатными юридическими консультациями ведущих специалистов и реструктуризировать долги.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов Украины.

“В Украине стартовал масштабный социальный проект «Предоставление консультаций гражданам уязвимых групп населения по вопросам восстановления платежеспособности»”, – говорится в сообщении.

Кто сможет воспользоваться программой:

украинцы, которые в 2008 году получили валютные кредиты, передав в ипотеку собственное жилье, но стали жертвами финансовых кризисов 2008 и 2014 годов.

Какую помощь можно получить:

анализ долговых обязательств (кредитных договоров и договоров обеспечения);

определение возможностей применения реструктуризации валютных кредитов, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства;

расчет сумм и сроков погашения долгов;

анализ альтернативных путей погашения задолженности.

Кроме того, организаторы проекта разработали специальный калькулятор для расчета реструктуризации долга. Калькулятор поможет определить сумму ежемесячных платежей, что даст понимание относительно способности погасить кредит по новым правилам, установленным Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Воспользоваться услугой можно, заполнив заявку по ссылке .

Справка Finance.ua:

Кодекс Украины о процедурах банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года, вступил в силу с 30 мая 2019 года.

С 21 октября 2019 года в Украине физических лиц смогут признавать банкротами, такая процедура определена новым Кодексом Украины по процедурам банкротства. Ранее возможность обанкротиться имели только юридические лица и ФЛП .

Новый Кодекс относительно процедуры банкротства в Украине вводит принцип солидарной ответственности, делает невозможным существование преступных экономических схем.

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