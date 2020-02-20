Украинцам помогут реструктуризировать валютные кредиты

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Физические лица, имеющие задолженность по валютным кредитам, могут обратиться за бесплатными юридическими консультациями ведущих специалистов и реструктуризировать долги.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации юристов Украины.
“В Украине стартовал масштабный социальный проект «Предоставление консультаций гражданам уязвимых групп населения по вопросам восстановления платежеспособности»”, – говорится в сообщении.
Кто сможет воспользоваться программой:
Какую помощь можно получить:
Кроме того, организаторы проекта разработали специальный калькулятор для расчета реструктуризации долга. Калькулятор поможет определить сумму ежемесячных платежей, что даст понимание относительно способности погасить кредит по новым правилам, установленным Кодексом Украины по процедурам банкротства.
Воспользоваться услугой можно, заполнив заявку по ссылке.
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