День финансов, 20 февраля: когда ждать депозиты под 10%, метро на Троещину, $1000 дохода в месяц без работы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Четверг, 20 февраля. Много интересного о личных финансах и инструментах для инвестиций.
Депозиты под 10%. Или тренд на снижение. Как утверждают украинские СМИ, ставки по депозитам существенно снизятся. “Шок” от уменьшения годовых по депозитам прогнозируют и в Нацбанке. Все дело в том, что при инфляции ниже 5% украинские банки будут выдавать более дешевые кредиты, а значит, давать меньшие проценты по депозитам. “Ожидаем, что до конца года ставки по депозитам в иностранной валюте будут ниже – в районе 1%, а ставки по нацвалюте – в районе 10%”, – говорит заместитель главы НБУ Олег Чурий.
💡 Пока существует возможность, заработать больше на своих вкладах, – рекомендуем не проходить мимо специальной программы от Finance.ua “Бонус к депозиту”:
Но, если вам не по душе депозиты, рекомендуем обратить внимание на материал нашего журналиста: Сколько и куда вложить, чтоб получать $1000 дохода в месяц. 💸 Удалось подсчитать и проанализировать несколько популярных вариантов для инвестиций.
А в новом видео 🎥 на Youtube-канале Finance.ua от Алексея Козырева вы узнаете о доходности ОВГЗ, и что дальше ждать от курса. Также эксперт затрагивает очень непростую тему: стоит ли передавать государственные стратегические объекты в управление личным инвесторам (концессию)?
Тем временем…
Центробанк Китая снижает ставку из-за коронавируса. Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования для поддержки экономики, пострадавшей от воздействия вспышки коронавируса. Базовую ставку по однолетними кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) снизили на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%.
Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд. Соответствующий иск налоговое управление США подало в суд Сан-Франциско. Регулятор считает, что компания уклонилась от уплаты налогов с помощью своей ирландской “дочки”.
Метро на Троещину. Как только, так сразу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и по нему откроют движение автотранспорта, начнется строительство новой ветки метро на Троещину. По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы по новому мосту планируют до конца этого года.
874 миллиона скрытых. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину7 ч. назад - 1428 17
"Укрпочта" ищет альтернативные способы доставки посылок из Китая8 ч. назад - 1021 9
Украина готова поставлять нефть в Беларусь13 ч. назад - 1302 9
Шулявский мост планируют полностью достроить до лета - Кличко (фото)8 ч. назад - 1058 8
"Страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" — глава "Укрпочты" раскрыл свою зарплату5 ч. назад - 1386 6
В МВФ показали три сценария развития экономики Украины9 ч. назад - 1997 5
В МВФ рассказали, сколько времени нужно Украине, чтобы догнать ПольшуВчера, 19:02 - 1526 1
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину7 ч. назад - 1428 17
"Страной 25 лет руководили дешевые менеджеры" — глава "Укрпочты" раскрыл свою зарплату5 ч. назад - 1386 6
Украина готова поставлять нефть в Беларусь13 ч. назад - 1302 9
Sony представила новый смартфон (фото, видео)4 ч. назад - 116
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Позавчера, 12:10 - 546 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 709
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3415 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 3025 1