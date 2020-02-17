День финансов, 20 февраля: когда ждать депозиты под 10%, метро на Троещину, $1000 дохода в месяц без работы

Четверг, 20 февраля. Много интересного о личных финансах и инструментах для инвестиций.

Депозиты под 10%. Или тренд на снижение. Как утверждают украинские СМИ, ставки по депозитам существенно снизятся. “Шок” от уменьшения годовых по депозитам прогнозируют и в Нацбанке. Все дело в том, что при инфляции ниже 5% украинские банки будут выдавать более дешевые кредиты, а значит, давать меньшие проценты по депозитам. “Ожидаем, что до конца года ставки по депозитам в иностранной валюте будут ниже – в районе 1%, а ставки по нацвалюте – в районе 10%”, – говорит заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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Но, если вам не по душе депозиты, рекомендуем обратить внимание на материал нашего журналиста: Сколько и куда вложить, чтоб получать $1000 дохода в месяц. 💸 Удалось подсчитать и проанализировать несколько популярных вариантов для инвестиций.

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Тем временем…

Центробанк Китая снижает ставку из-за коронавируса. Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования для поддержки экономики, пострадавшей от воздействия вспышки коронавируса. Базовую ставку по однолетними кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) снизили на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%.

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