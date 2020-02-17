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День финансов, 20 февраля: когда ждать депозиты под 10%, метро на Троещину, $1000 дохода в месяц без работы

День финансов, 20 февраля: когда ждать депозиты под 10%, метро на Троещину, $1000 дохода в месяц без работы

Четверг, 20 февраля. Много интересного о личных финансах и инструментах для инвестиций.

Депозиты под 10%. Или тренд на снижение. Как утверждают украинские СМИ, ставки по депозитам существенно снизятся. “Шок” от уменьшения годовых по депозитам прогнозируют и в Нацбанке. Все дело в том, что при инфляции ниже 5% украинские банки будут выдавать более дешевые кредиты, а значит, давать меньшие проценты по депозитам. “Ожидаем, что до конца года ставки по депозитам в иностранной валюте будут ниже – в районе 1%, а ставки по нацвалюте – в районе 10%”, – говорит заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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Но, если вам не по душе депозиты, рекомендуем обратить внимание на материал нашего журналиста: Сколько и куда вложить, чтоб получать $1000 дохода в месяц. 💸 Удалось подсчитать и проанализировать несколько популярных вариантов для инвестиций.

А в новом видео 🎥 на Youtube-канале Finance.ua от Алексея Козырева вы узнаете о доходности ОВГЗ, и что дальше ждать от курса. Также эксперт затрагивает очень непростую тему: стоит ли передавать государственные стратегические объекты в управление личным инвесторам (концессию)?

Тем временем…

Центробанк Китая снижает ставку из-за коронавируса. Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования для поддержки экономики, пострадавшей от воздействия вспышки коронавируса. Базовую ставку по однолетними кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) снизили на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%.

Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд. Соответствующий иск налоговое управление США подало в суд Сан-Франциско. Регулятор считает, что компания уклонилась от уплаты налогов с помощью своей ирландской “дочки”.

Метро на Троещину. Как только, так сразу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и по нему откроют движение автотранспорта, начнется строительство новой ветки метро на Троещину. По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы по новому мосту планируют до конца этого года.

874 миллиона скрытых. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.

По материалам Finance.UA
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