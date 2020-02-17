Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
Читайте также: Шулявский мост планируют полностью достроить к лету – Кличко
По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы по новому мосту планируют до конца этого года.
«Планы строительства моста были еще с далекого 1979 года. А начали строить его в 2003-м. И два года назад мы начали активно возводить этот объект. Вы знаете, я уже проезжал по мосту, когда проверял, как там идут работы. И могу сказать, что до конца этого года мы откроем автомобильное сообщение по нему. Метро на Троещину — это вопрос ближайших 4−5 лет», — сказал Кличко.
Читайте также: Метро на Троещину хотят начать строить с Вокзальной
По словам мэра, в этом году на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода выделят почти 3 миллиарда гривен.
Кличко отметил, что есть необходимость ремонта киевских мостов, поскольку большинство из них находятся в предаварийном состоянии.
«Представьте, сколько средств нужно городу! Несмотря на то, что за последние несколько лет мы в несколько раз увеличили бюджет города, нам средств не хватает. В столице государство забирает 60 процентов НДФЛ. А нам срочно надо отремонтировать и мост Патона, и Северный мост. Нам нужно взять на баланс города и достроить Дарницкий мост. Планов очень много. Но на все нужны большие средства», — сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россия начнет печатать деньги для ВенесуэлыВчера, 13:26 - 1248 15
"Укрпочта" ищет альтернативные способы доставки посылок из Китая2 ч. назад - 432 6
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)Вчера, 14:33 - 1840 6
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картахВчера, 14:00 - 43847 6
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на ТроещинуОколо часа назад - 458 5
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картахВчера, 14:00 - 43847 6
Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)Вчера, 16:15 - 5994 2
Налоговая напомнила, для кого сегодня последний день уплаты налоговВчера, 15:05 - 1885 1
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)Вчера, 14:33 - 1840 6
Новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС - ВерлановВчера, 16:00 - 1514 1
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Позавчера, 12:10 - 506 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 680
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3334 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2979 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 2055 2