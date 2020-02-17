Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Читайте также: Шулявский мост планируют полностью достроить к лету – Кличко

По его словам, открыть автосообщение между левым и правым берегами столицы по новому мосту планируют до конца этого года.

«Планы строительства моста были еще с далекого 1979 года. А начали строить его в 2003-м. И два года назад мы начали активно возводить этот объект. Вы знаете, я уже проезжал по мосту, когда проверял, как там идут работы. И могу сказать, что до конца этого года мы откроем автомобильное сообщение по нему. Метро на Троещину — это вопрос ближайших 4−5 лет», — сказал Кличко.

Читайте также: Метро на Троещину хотят начать строить с Вокзальной

По словам мэра, в этом году на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода выделят почти 3 миллиарда гривен.

Кличко отметил, что есть необходимость ремонта киевских мостов, поскольку большинство из них находятся в предаварийном состоянии.

«Представьте, сколько средств нужно городу! Несмотря на то, что за последние несколько лет мы в несколько раз увеличили бюджет города, нам средств не хватает. В столице государство забирает 60 процентов НДФЛ. А нам срочно надо отремонтировать и мост Патона, и Северный мост. Нам нужно взять на баланс города и достроить Дарницкий мост. Планов очень много. Но на все нужны большие средства», — сказал он.