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Ставки по депозитам в украинских банках могут снизиться до 10% - СМИ

Ставки по депозитам в украинских банках могут снизиться до 10% - СМИ

Ставки по депозитам существенно снизятся – это прогнозируют в Нацбанке и уже ждут под своими стенами демонстрации и пикеты недовольных вкладчиков, говорится в сюжете новостей на ТСН.

Сейчас украинцы положили на депозиты 500 миллиардов гривен. Однако держать деньги в банке скоро может стать менее выгодным.

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Шок от уменьшения годовых по депозитам прогнозируют в Нацбанке. И уже готовятся к демонстрациям под стенами здания недовольных вкладчиков.

“Это мы так шутим, что такое будет. Определенный шок для населения, особенно для богатых слоев населения, которые значительно зарабатывали на депозитах”, – отмечает заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

При инфляции ниже 5% украинские банки будут выдавать более дешевые кредиты, а значит, давать меньшие проценты по депозитам.

“Банкам необходимо привлекать национальную валюту для кредитования. Спрос на иностранную валюту – он низкий. Поэтому ожидаем, что до конца года ставки по депозитам в иностранной валюте будут ниже – в районе 1%, а ставки по нацвалюте будут в районе 10%”, – говорит Чурий.

Чем меньше процентная ставка по депозитам, тем здоровее экономика страны – считает глава отечественного депозитария, который до этого руководил ценными бумагами в Литве. Там проценты по вкладам считают максимум до пяти.

“10% – это безрисковая возможность заработать, и я считаю, что это все еще привлекательная ставка. Я бы считал, что отток с депозитов не будет быстрым”, – убежден председатель правления Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас.

Привычных еще несколько лет назад высоких ставок уже не будет, уверяют экономисты. По крайней мере, НБУ к этому стремится.

“Депозит – это не способ заработка, как привыкли у нас. Я надеюсь, что ставки опустятся ниже 10%. Для того, чтобы получить возможность банкам начать кредитование по ставке хотя бы 11-12% годовых. Даже 12% уже начнет стимулировать к развитию экономики”, – так считает директор инвестиционной группы Александр Куликов.

Ставки упадут после утверждения новой программы с МВФ, подписание которой пока под вопросом. Зато, несмотря на возможное уменьшение доходов по депозитам, вкладчики получат те же проценты, которые действовали на момент составления договора.

Кстати, если вы считаете, что проценты по вкладам в Украине не так велики, переходите по ссылке. Finance.ua помогает зарабатывать больше на вкладах.

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По материалам ТСН
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