Ставки по депозитам в украинских банках могут снизиться до 10% - СМИ

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Ставки по депозитам существенно снизятся – это прогнозируют в Нацбанке и уже ждут под своими стенами демонстрации и пикеты недовольных вкладчиков, говорится в сюжете новостей на ТСН.
Сейчас украинцы положили на депозиты 500 миллиардов гривен. Однако держать деньги в банке скоро может стать менее выгодным.
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Шок от уменьшения годовых по депозитам прогнозируют в Нацбанке. И уже готовятся к демонстрациям под стенами здания недовольных вкладчиков.
“Это мы так шутим, что такое будет. Определенный шок для населения, особенно для богатых слоев населения, которые значительно зарабатывали на депозитах”, – отмечает заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
При инфляции ниже 5% украинские банки будут выдавать более дешевые кредиты, а значит, давать меньшие проценты по депозитам.
“Банкам необходимо привлекать национальную валюту для кредитования. Спрос на иностранную валюту – он низкий. Поэтому ожидаем, что до конца года ставки по депозитам в иностранной валюте будут ниже – в районе 1%, а ставки по нацвалюте будут в районе 10%”, – говорит Чурий.
Чем меньше процентная ставка по депозитам, тем здоровее экономика страны – считает глава отечественного депозитария, который до этого руководил ценными бумагами в Литве. Там проценты по вкладам считают максимум до пяти.
“10% – это безрисковая возможность заработать, и я считаю, что это все еще привлекательная ставка. Я бы считал, что отток с депозитов не будет быстрым”, – убежден председатель правления Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас.
Привычных еще несколько лет назад высоких ставок уже не будет, уверяют экономисты. По крайней мере, НБУ к этому стремится.
“Депозит – это не способ заработка, как привыкли у нас. Я надеюсь, что ставки опустятся ниже 10%. Для того, чтобы получить возможность банкам начать кредитование по ставке хотя бы 11-12% годовых. Даже 12% уже начнет стимулировать к развитию экономики”, – так считает директор инвестиционной группы Александр Куликов.
Ставки упадут после утверждения новой программы с МВФ, подписание которой пока под вопросом. Зато, несмотря на возможное уменьшение доходов по депозитам, вкладчики получат те же проценты, которые действовали на момент составления договора.
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