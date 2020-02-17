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Центробанк Китая снизил базовую ставку кредитования

Центробанк Китая снизил базовую ставку кредитования

Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования для поддержки экономики, пострадавшей от воздействия вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Базовую ставку по однолетними кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) снизили на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%.

Пятилетнюю LPR снизили на пять базисных пунктов до 4,75% с 4,80%.

Перед этим центробанк Китая снизил ставку среднесрочного кредитования.

Справка Finance.ua:

  • Глава МВФ назвала два сценария влияния коронавируса на мировую экономику.
  • Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала “уханьский коронавирус” новым фактором неопределенности в мировой экономике.
По материалам Економічна Правда
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