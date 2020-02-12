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В Центробанке Китая будут обеззараживать деньги для борьбы с коронавирусом

В Центробанке Китая будут обеззараживать деньги для борьбы с коронавирусом

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Центробанк Китая заявил о планах обеззараживать валюту.

Об этом представители банка заявили на пресс-конференции, передает Quartz.

Отмечается, что один из способов, который будет применяться, – обработка ультрафиолетовыми лучами или высокими температурами.

В Центробанке отметили, что, когда это будет возможно, они будут выдавать новые купюры.

“Это чрезвычайный шаг, который имеет смысл, поскольку денежные купюры очень грязные. В рамках исследования 2017 года, проведенного в Нью-Йорке, на поверхности банкноты нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил на купюре 12 дней”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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