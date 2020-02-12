Глава МВФ назвала два сценария влияния коронавируса на мировую экономику

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 может развиваться по двум сценариям.
Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Как отметила глава МВФ, коронавирус – это серьезное напоминание о том, как хрупкому восстановлению экономического роста могут угрожать непредвиденные события. А в январе, когда МВФ обновлял прогноз, о коронавирусе еще ничего не было известно.
По ее словам, после неутешительного роста в 2019 году МВФ начал видеть признаки стабилизации и снижения рисков, в том числе благодаря первому этапу торговой сделки США и Китая. В январе МВФ прогнозировал ускорение роста с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. В частности, этот рост был обеспечен смягчением монетарной и фискальной политики. Фактически, монетарное смягчение добавило примерно 0,5 п.п. к глобальному росту в прошлом году. Сорок девять центральных банков сократили ставки 71 раз в рамках наиболее синхронизированных монетарных действий со времен мирового финансового кризиса, напомнила Георгиева.
Как отметила глава МВФ, если распространение вируса прекратится, экономика Китая быстро восстановится. Результатом будет резкое падение роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое снижение за весь год. Побочные эффекты в других страны будут оставаться относительно незначительными и кратковременными, в основном из-за временных сбоев в цепочках поставок, туризма и ограничений на поездки.
Однако длительная и более серьезная вспышка коронавируса приведет к более резкому и более длительному замедлению роста в Китае. Его глобальное воздействие будет усилено за счет более существенных сбоев в цепочке поставок и более устойчивого падения доверия инвесторов, особенно если эпидемия распространится за пределы Китая, сообщила она.
“Однако даже в наилучших сценариях прогнозируемые темпы глобального роста все еще остаются скромными во многих частях мира. И в среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних исторических показателей”, – добавила Георгиева.
По ее словам, хотя некоторые риски, такие как болезни, пока находятся вне контроля, не нужно создавать новые неопределенности, которых можно избежать.
“Я считаю, что есть три области, в которых министры финансов и управляющие центральных банков могут добиться большей уверенности в отношении будущих действий во время встреч G-20 в Саудовской Аравии: торговля, климат и неравенство”, – сообщила Георгиева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)12 ч. назад - 1186 19
"Укртелеком" повышает тарифы на стационарную связь13 ч. назад - 1957 12
Россия начнет печатать деньги для Венесуэлы8 ч. назад - 680 6
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий13 ч. назад - 5494 6
Качество газа в январе 2020 года по областям Украины (инфографика)7 ч. назад - 819 5
Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картах8 ч. назад - 10047 3
ПФУ утвердил показатель зарплаты за 2019 год для расчета пенсий13 ч. назад - 5494 6
Межбанк: гривну ждет день сюрпризов10 ч. назад - 4450
Ryanair распродает билеты от 5 евро на весенние рейсы (инфографика)5 ч. назад - 3324 2
Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий (инфографика)11 ч. назад - 2575
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 422
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 629
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3237 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2893 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1988 2