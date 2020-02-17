Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 млрд

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Налоговое управление США обвинило компанию Facebook в неуплате налогов на $9 млрд.
Об этом пишет Reuters.
Соответствующий иск управление подало в суд Сан-Франциско. Регулятор считает, что компания уклонилась от уплаты налогов с помощью своей ирландской «дочки». В частности, налоговое управление считает, что компания занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую в 2010 году продала своей ирландской «дочке». Сумма сделки составила $6,5 млрд.
Это позволило Facebook заплатить корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%. В США компания заплатила бы почти в три раза больше — по ставке 35%. Регулятор утверждает, что таким образом компания уклонилась от уплаты налогов.
В Facebook заявили, что низкая оценка активов связана с рисками из-за международной экспансии перед IPO. По словам представителя компании, в 2010 году у Facebook «не было доходов от мобильной рекламы, международный бизнес только зарождался, а цифровые рекламные продукты были непроверенными».
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