НАПК нашло в декларациях сотни миллионов скрытых доходов

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.
Об этом говорится на сайте НАПК.
“Правоохранителям направлено 48 материалов по результатам проведенных полных проверок 67 деклараций”, – заявил глава агентства Александр Новиков на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики
Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается:
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