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НАПК нашло в декларациях сотни миллионов скрытых доходов

НАПК нашло в декларациях сотни миллионов скрытых доходов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.

Об этом говорится на сайте НАПК.

“Правоохранителям направлено 48 материалов по результатам проведенных полных проверок 67 деклараций”, – заявил глава агентства Александр Новиков на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики

Справка Finance.ua:

Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подается:

  • доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом Налогового кодекса Украины;

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  • доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;
  • доходы в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и / или из которых уже был уплачен налог.
По материалам Finance.UA
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