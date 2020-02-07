День финансов, 14 февраля: дизайн е-паспорта, траты ко Дню св. Валентина, деньги за стиль вождения

Пятница,14 февраля. В День влюбленных – только о любви:

💰 к сбережениям. Банки снизили ставки по депозитам для населения. В январе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых. Депозитный портфель банков в январе увеличился на 5,3% до 1 122 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,9% до 560 млрд грн, предприятий – вырос на 6,2% до 532 млрд грн.

🚗 к безопасному вождению. Украинцам будут платить деньги за осторожное вождение. Украинский стартап Штрафы UA при участии Министерства инфраструктуры провели релиз приложения, которое оценивает стиль вождения человека и за аккуратное вождение начисляет кэшбэк от суммы страхования.

📱 к цифровым технологиям. Новый дизайн электронного паспорта гражданина Украины. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал три возможных варианта того, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина Украины. У нас в новости мы решили спросить читателей, какой из вариантов дизайна им нравится больше всего. Переходите по ссылке и высказывайте свое мнение. Получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

📃 к порядку. Налоговая разъяснила, нужно ли хранить чеки из POS терминалов. Законодательство не обязывает продавцов сохранять чеки из POS терминалов. Как сообщают в ГНС, квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирование перевода средств со счета держателя ЭПС, а не факт продажи товара (получения услуг), поэтому квитанция платежного терминала не является расчетным документом в понимании “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.

🙇‍♀️ к детям. В Киеве презентовали сервис “еМалятко.” В столице состоялась презентация запуска услуги “еМалятко” – первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка. Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг при рождении детей.

🎉 к Дню святого Валентина. Траты украинцев на подарки к 14 февраля. «Экономика любви» растет в пять раз быстрее, чем мировая экономика. Начиная с 2017 года расходы на подарки ко Дню святого Валентина в мире выросли на 17%, в то время как в Украине этот показатель увеличился на 122%.