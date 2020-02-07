Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал три возможных варианта того, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.
“Нам кажется, что самые главные данные паспорта: фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно спрятать. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения по нажиму). Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям Олегом Гороховским мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отражение по нажатию (там будет спрятана вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и прочее)”, – пишет Федоров.
Кому будет доступен документ:
С помощью паспорта в смартфоне будет возможность:
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Как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.
Фото: Михаил Федоров/Facebook
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск цифрового образа паспорта гражданина Украины весной 2020 года.
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