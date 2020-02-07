Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал три возможных варианта того, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.

“Нам кажется, что самые главные данные паспорта: фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно спрятать. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения по нажиму). Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям Олегом Гороховским мы долго обсуждали дизайн паспорта. Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отражение по нажатию (там будет спрятана вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и прочее)”, – пишет Федоров.

Кому будет доступен документ:

получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

С помощью паспорта в смартфоне будет возможность:

передвигаться по стране на поездах и самолетах;

Читайте также: В Украине заработал сервис электронных квитанций

идентифицировать личность в государственных учреждениях;

получать посылки и тому подобное.

Как и на водительских удостоверениях, будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.



Фото: Михаил Федоров/Facebook

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск цифрового образа паспорта гражданина Украины весной 2020 года.

Справка Finance.ua:

16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.

6 февраля состоялась презентация мобильного приложения “Дія” и национальной онлайн платформы “Дія. Цифровое образование”.

В течение следующих 3 лет планируют перевести в электронный формат все государственные услуги.