Украинцам будут платить деньги за осторожное вождение (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинский стартап Штрафы UA при участии Министерства инфраструктуры провели релиз приложения, которое оценивает стиль вождения человека и за аккуратное вождение начисляет кэшбэк от суммы страхования.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“За безопасное управление авто можно получить кэшбэк. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто. Стартап Штрафы UA разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать”, – заявил Владислав Криклий.
По словам главы Министерства, сервис «Безопасное вождение» запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.
Как пользоваться сервисом:
shtrafua.com
Размер вознаграждения:
Также разработан виджет городов, позволяющий водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
“Тарифная комиссия” объяснила, зачем разделили платежкиВчера, 12:00 - 1962 23
"Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай из-за коронавирусаВчера, 12:12 - 900 12
В Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию в феврале - НКРЭКУВчера, 09:24 - 1340 11
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 2109 4
Автопроизводство в Украине продолжает падатьВчера, 06:23 - 694 4
Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитамВчера, 16:00 - 4171 1
Межбанк: давление на курс увеличитсяВчера, 11:25 - 2960
Налоговая изменила план проверок бизнеса (инфографика)Вчера, 15:03 - 2872
Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,73 млрдВчера, 11:43 - 2433
Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)Вчера, 22:30 - 2184
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Позавчера, 12:10 - 1600
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1746
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1304 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1324
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1606