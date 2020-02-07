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Украинцам будут платить деньги за осторожное вождение (инфографика)

Украинцам будут платить деньги за осторожное вождение (инфографика)

Украинский стартап Штрафы UA при участии Министерства инфраструктуры провели релиз приложения, которое оценивает стиль вождения человека и за аккуратное вождение начисляет кэшбэк от суммы страхования.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“За безопасное управление авто можно получить кэшбэк. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто. Стартап Штрафы UA разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать”, – заявил Владислав Криклий.

По словам главы Министерства, сервис «Безопасное вождение» запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.

Как пользоваться сервисом:

  • скачать мобильное приложение «Штрафы UA». Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android;
  • перед началом поездки водитель запускает приложение и активирует функцию;
  • система запускается автоматически и проводит анализ в фоновом режиме;
  • после завершения поездки система так же автоматически выполняет завершение и предоставляет рейтинг.

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shtrafua.com

Размер вознаграждения:

  • за ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбэка от суммы страхования;
  • скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения;
  • первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок;
  • вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбэка.

Также разработан виджет городов, позволяющий водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.

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По материалам Finance.UA
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