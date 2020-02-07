Украинцам будут платить деньги за осторожное вождение (инфографика)

Украинский стартап Штрафы UA при участии Министерства инфраструктуры провели релиз приложения, которое оценивает стиль вождения человека и за аккуратное вождение начисляет кэшбэк от суммы страхования.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“За безопасное управление авто можно получить кэшбэк. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто. Стартап Штрафы UA разработал приложение, которое должно снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождение конкретного водителя и мотивировать не нарушать”, – заявил Владислав Криклий.

По словам главы Министерства, сервис «Безопасное вождение» запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.

Как пользоваться сервисом:

скачать мобильное приложение «Штрафы UA». Сейчас приложение работает для IOS платформы , также разработчики планируют запуск для Android;

перед началом поездки водитель запускает приложение и активирует функцию;

система запускается автоматически и проводит анализ в фоновом режиме;

после завершения поездки система так же автоматически выполняет завершение и предоставляет рейтинг.



shtrafua.com

Размер вознаграждения:

за ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбэка от суммы страхования;

скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения;

первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок;

вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбэка.

Также разработан виджет городов , позволяющий водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.

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