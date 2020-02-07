Налоговая разъяснила, нужно ли хранить чеки из платежных терминалов

Законодательство не обязывает продавцов сохранять чеки из POS терминалов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

“Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат”, – говорится в сообщении.

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Бухгалтеры и продавцы сохраняют посттерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так.

Как сообщают в ГНС, квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирование перевода средств со счета держателя ЭПЗ, а не факт продажи товара (получения услуг), поэтому квитанция платежного терминала не является расчетным документом в понимании “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.

Напомним, фискальный кассовый чек можно проверить в «Электронном кабинете»:

зайти на официальный портал Государственной фискальной службы Украины во вложение «Электронный кабинет»

сервис находится в открытой части электронного кабинета, доступ к которому осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности;

для поиска и просмотра фискального кассового чека необходимо ввести: фискальный номер РРО , дату и время выдачи чека (для традиционных РРО ).

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2020 года покупатели, уплатив за товар или услугу больше 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.

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