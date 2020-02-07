Налоговая разъяснила, нужно ли хранить чеки из платежных терминалов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Законодательство не обязывает продавцов сохранять чеки из POS терминалов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
“Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Фискальные чеки дополнят новыми реквизитами
Бухгалтеры и продавцы сохраняют посттерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так.
Как сообщают в ГНС, квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирование перевода средств со счета держателя ЭПЗ, а не факт продажи товара (получения услуг), поэтому квитанция платежного терминала не является расчетным документом в понимании “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.
Напомним, фискальный кассовый чек можно проверить в «Электронном кабинете»:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)4 ч. назад - 2021 6
Нужно заставить людей читать документы: эксперт о махинациях банкировВчера, 21:30 - 679 6
Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи3 ч. назад - 924 5
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 2616 5
Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над «Газпромом»2 ч. назад - 427 4
Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитамВчера, 16:00 - 4625 1
Налоговая изменила план проверок бизнеса (инфографика)Вчера, 15:03 - 3161
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 2616 5
Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)Вчера, 22:30 - 2558
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)4 ч. назад - 2021 6
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Позавчера, 12:10 - 1775
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1782
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1321 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1342
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1619