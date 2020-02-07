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Налоговая разъяснила, нужно ли хранить чеки из платежных терминалов

Налоговая разъяснила, нужно ли хранить чеки из платежных терминалов

Законодательство не обязывает продавцов сохранять чеки из POS терминалов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

“Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат”, – говорится в сообщении.

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Бухгалтеры и продавцы сохраняют посттерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так.

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Как сообщают в ГНС, квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирование перевода средств со счета держателя ЭПЗ, а не факт продажи товара (получения услуг), поэтому квитанция платежного терминала не является расчетным документом в понимании “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.

Напомним, фискальный кассовый чек можно проверить в «Электронном кабинете»:

  • зайти на официальный портал Государственной фискальной службы Украины во вложение «Электронный кабинет»
  • сервис находится в открытой части электронного кабинета, доступ к которому осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации личности;
  • для поиска и просмотра фискального кассового чека необходимо ввести: фискальный номер РРО, дату и время выдачи чека (для традиционных РРО).

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября 2020 года покупатели, уплатив за товар или услугу больше 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.

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По материалам Finance.UA
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