«Экономика любви»: Сколько украинцы тратят на подарки ко Дню святого Валентина (инфографика)

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«Экономика любви» растет в пять раз быстрее, чем мировая экономика. Начиная с 2017 года расходы на подарки ко Дню святого Валентина в мире выросли на 17%, в то время как в Украине этот показатель увеличился на 122%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Love Index, которое провела Mastercard.
«Еще никогда романтичные украинцы не тратили больше, чем сегодня – об этом свидетельствует общее количество платежных транзакций в канун Дня святого Валентина (с 11 по 14 февраля), которое за последние три года выросло на 93%. В общем, в прошлом году украинцы потратили на праздничные подарки свыше 400 млн грн», – сообщают в компании.
Любимые подарки и суммы расходов:
«Сегодня люди все чаще выбирают дарить не вещи, а бесценные впечатления, и эта тенденция продолжает укрепляться. Для нынешнего поколения День святого Валентина – это возможность провести время вместе и разделить эмоции друг с другом», – отмечает Наталия Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине.
Украинцы стали тщательнее готовиться ко Дню святого Валентина:
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