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«Экономика любви»: Сколько украинцы тратят на подарки ко Дню святого Валентина (инфографика)

«Экономика любви»: Сколько украинцы тратят на подарки ко Дню святого Валентина (инфографика)

«Экономика любви» растет в пять раз быстрее, чем мировая экономика. Начиная с 2017 года расходы на подарки ко Дню святого Валентина в мире выросли на 17%, в то время как в Украине этот показатель увеличился на 122%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Love Index, которое провела Mastercard.

«Еще никогда романтичные украинцы не тратили больше, чем сегодня – об этом свидетельствует общее количество платежных транзакций в канун Дня святого Валентина (с 11 по 14 февраля), которое за последние три года выросло на 93%. В общем, в прошлом году украинцы потратили на праздничные подарки свыше 400 млн грн», – сообщают в компании.

Любимые подарки и суммы расходов:

  • любимыми подарками украинцев ко Дню святого Валентина все еще остаются цветы и ювелирные изделия;
  • общая сумма расходов на цветы выросла на 202%, а на ювелирные изделия – на 114%;
  • в отличие от мировых трендов, наблюдается значительное увеличение затрат на покупку традиционных «валентинок»: за последние три года они выросли на 94%, а в мире этот показатель увеличился всего на 2%;
  • украинцы все чаще вместо традиционных подарков отдают предпочтение бесценным впечатлением и созданию незабываемых моментов для своих вторых половинок. Так, расходы украинцев на бронирование отелей увеличились на 69%, а на романтические путешествия – на 51%. В прошлом году на авиабилеты и туры накануне праздника украинцы потратили более 130 млн грн;
  • еда как и раньше остается надежным путем к сердцу любимого человека, поэтому расходы на романтический ужин в ресторане неизменно растут с каждым годом. Начиная с 2017 года количество транзакций по платежным картам украинцев в ресторанах в преддверии романтического праздника увеличилось на 56%, а общий объем расходов вырос на 45% и в 2019 году составил около 150 млн грн;
  • неизменным остается тренд шопинга в интернете: количество онлайн транзакций накануне праздника за последних три года увеличилось на 86%.

«Сегодня люди все чаще выбирают дарить не вещи, а бесценные впечатления, и эта тенденция продолжает укрепляться. Для нынешнего поколения День святого Валентина – это возможность провести время вместе и разделить эмоции друг с другом», – отмечает Наталия Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине.

Украинцы стали тщательнее готовиться ко Дню святого Валентина:

  • большинство покупок делают за несколько дней до праздника, а количество подарков, купленных в последнюю минуту, снижается;
  • в 2019 большинство покупок ко Дню влюбленных было сделано 11 февраля;
  • в 2018 году – 12 февраля;
  • в 2017 году – 13 февраля.

Справка Finance.ua:

  • Mastercard запустила звуковой сигнал при оплате через сервис LiqPay. Звук воспроизводится на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.

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По материалам Finance.UA
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