Банки снизили ставки по депозитам для населения

В январе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как изменились ставки банков по депозитам в январе:

ставки в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых.

ставки для населения в валюте снизились с 2,4% до 2,2%.

ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 10,4% до 8,8% годовых;

ставки по валютным депозитам для предприятий снизились с 2,3% до 1,8% годовых.

Депозитный портфель банков в январе увеличился на 5,3% до 1 122 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,9% до 560 млрд грн, предприятий вырос на 6,2% до 532 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом.

Депутаты от партии “Слуга народа” предложили освободить украинцев от налогов с депозитов.

Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада.

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