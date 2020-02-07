Банки снизили ставки по депозитам для населения

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В январе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Как изменились ставки банков по депозитам в январе:
Депозитный портфель банков в январе увеличился на 5,3% до 1 122 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,9% до 560 млрд грн, предприятий вырос на 6,2% до 532 млрд грн.
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