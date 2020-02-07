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Банки снизили ставки по депозитам для населения

Банки снизили ставки по депозитам для населения

В январе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как изменились ставки банков по депозитам в январе:

  • ставки в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых.
  • ставки для населения в валюте снизились с 2,4% до 2,2%.
  • ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 10,4% до 8,8% годовых;
  • ставки по валютным депозитам для предприятий снизились с 2,3% до 1,8% годовых.

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Депозитный портфель банков в январе увеличился на 5,3% до 1 122 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,9% до 560 млрд грн, предприятий вырос на 6,2% до 532 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом.

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По материалам Finance.UA
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