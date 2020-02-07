Сразу 10 услуг для рождения ребенка: в Киеве презентовали сервис "еМалятко"

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В Киеве состоялась презентация запуска услуги “еМалятко” – первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
“Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями”, – пишет премьер.
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По его словам, если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов – сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме.
Какие услуги можно получить по одному заявлению:
Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. До конца февраля услуга также будет запущена в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье, Одессе. А скоро — онлайн на портале Дия.
“еМалятко — это новый удобный формат отношений между украинцами и государством”, – подытожил Гончарук.
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