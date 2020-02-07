Сразу 10 услуг для рождения ребенка: в Киеве презентовали сервис "еМалятко"

В Киеве состоялась презентация запуска услуги “еМалятко” – первого комплексного сервиса в Украине, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями”, – пишет премьер.

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По его словам, если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов – сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме.

Какие услуги можно получить по одному заявлению:

государственная регистрация рождения ребенка;

регистрация места жительства ребенка;

назначение помощи при рождении ребенка;

регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначение помощи многодетным семьям.

Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. До конца февраля услуга также будет запущена в Ровно, Львове, Мариуполе, Запорожье, Одессе. А скоро — онлайн на портале Дия.

“еМалятко — это новый удобный формат отношений между украинцами и государством”, – подытожил Гончарук.

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