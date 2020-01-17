День финансов, 22 января: о бесплатных кредитках, тарифах "Воли", парковке в столице

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Среда, 22 января. Пока одни пытаются повысить тарифы, Finance.ua хочет, чтобы некоторые вещи вы могли получать бесплатно. Возьмем хотя бы кредитные карты:
Кредитки могут быть бесплатными! Ищете кредитную карту, за которую не нужно платить? Портал Finance.ua облегчил вам выбор и составил рейтинг бесплатных кредиток. Мы изучили все карты, выпускаемые украинскими банками, отобрали те, которыми можно пользоваться бесплатно, и сравнили их по 11 критериям. Из этого вышел достойный Рейтинг бесплатных кредитных карт. 🔥
«Умный учет» воды от Vodafone. Оператор Vodafone совместно с водоканалами Украины начинает пилотный проект «Умный учет» (Smart Metering) на базе сети NB-IoT. На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливается оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимаются и передаются данные по объемам подачи воды.
Зарплаты украинских тестировщиков. В исследовании DOU сообщается, что впервые за полтора года произошел рост медианной зарплаты Junior QA — на $100, это самый высокий показатель с 2014 года. Зарплата выросла во всех топ-5 городах, кроме Харькова.
Уволить с работы станет сложнее. В продолжение темы о работе, планируется (в правительственном законопроекте о труде №2708), что работникам будут предоставлять больше защиты от необоснованных увольнений. Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов. Он отметил, что в настоящее время существует несколько оснований, по которым работодатель может уволить работника.
Тарифами по заторам в столице. В 2019 году количество авто выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены. Поэтому в КГГА предлагают увеличить стоимость парковки (последний раз тарифы менялись в 2016 году) в ближайшее время в центральной части города – как минимум до 50 гривен в час.
“Воля” меняет тарифы с февраля. С 1 февраля 2020 года компания “Воля” меняет абонентскую плату и тарифную линейку. Изменение тарифов произойдет у абонентов всей сети покрытия “Воля” на территории Украины. В компании пересмотр тарифов связывают с повышением украинскими медиагруппами цен на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения более чем в 2 раза.
Ну и напоследок о хорошем! В марте столица на FinAdTech Kyiv 2020 соберет в одном месте ведущих вебмастеров и рекламодателей в области финансовой лидогенерации и финтех. 4 марта на FinAdTech Kyiv 2020 они обещают в деталях рассказать о самых современных тенденциях рынка. А главное – ведущие эксперты лидогенерации и партнерского маркетинга обязательно поделятся 🤫 инсайтами с посетителями. Самое место для связей, новых кейсов, анализа!
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