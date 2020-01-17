Зарплаты украинских тестировщиков (инфографика)

В опросе приняли участие 10 187 респондентов, из них 1720 — тестировщики. К ним относим QA Engineers всех уровней (Junior, Middle, Senior, Tech Lead) и специализаций (Manual, Automation, General, Performance).

Об этом говорится в исследовании DOU

Впервые за полтора года произошел рост медианной зарплаты Junior QA — на $100, и сейчас она составляет $600. Это самый высокий показатель с 2014 года.

Зарплата выросла во всех топ-5 городах, кроме Харькова — здесь зарплата джуниоров, наоборот, уменьшилась на $60.

Медианная зарплата QA Engineers за полгода увеличилась с $1400 до $1500. За последних три года она выросла на $350.

Наибольший рост произошел в Киеве и Днепре — на $200 и $150. В Харькове и Львове зарплата специалистов этого уровня выросла незначительно — около $50. А в Одессе наблюдается негативный тренд — уменьшение на $150 за полгода.

Зарплаты Senior QA за последнее полугодие почти не изменились. В Киеве после активного роста до $3000 в первом полугодии 2019-го, в конце года медианная зарплата опять уменьшилась до $2800. В Харькове, Львове, Днепре существенных колебаний с зарплатами сеньоров не произошло. Значительное увеличение медианной зарплаты Senior QA в Одессе, вероятно, связано с небольшим количеством анкет в этой категории.

Больше всех получают киевские QA TechLead — $3600, а меньше всех — харьковские Junior QA — $500. Довольно невысокая средняя зарплата в QA Engineers в Запорожье — всего $825, но там почти все респонденты Manual QA примерно с тремя годами опыта.



Senior Automation QA в Киеве получает на $1100 больше, чем киевский Senior Manual QA — $3560 против $2400.

Среди крупных городов самые низкие зарплаты в Manual QA Engineers в Днепре и Одессе — $1100 и $1000 соответственно. Тем временем как в Киеве их медиана — $1500.

Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения обращения на уровне 4-7%.

Справка Finance.ua:

Ранее в исследовании DOU сообщалось, что средняя зарплата некоторых IT по городам Украины:

System Architect – $5000;

Technical Lead – $4250;

Senior SE – $3600;

Software Engineer – $2000;