Увольнение с работы: что изменит законопроект "О труде"

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Правительственный законопроект о труде (№2708) будет давать работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.
Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов в FACEBOOK.
Он отметил, что в настоящее время существует несколько оснований, по которым работодатель может уволить работника.
Как это работает сейчас. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока могут быть расторгнуты работодателем в случаях:
Выходное пособие в размере оклада выдается только в исключительных случаях, а работодатель не несет материальной ответственности за свое решение.
Что предлагает законопроект (статья 35):
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О решении расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя, он должен письменно или средствами электронной связи уведомить работника в срок:
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