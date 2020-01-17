Увольнение с работы: что изменит законопроект "О труде"

Правительственный законопроект о труде (№2708 ) будет давать работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство.

Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов в FACEBOOK.

Он отметил, что в настоящее время существует несколько оснований, по которым работодатель может уволить работника.

Как это работает сейчас. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока могут быть расторгнуты работодателем в случаях:

реорганизации;

несоответствия работника занимаемой должности или возложенных на него обязанностей, или недостаточной квалификации;

систематического неисполнения работником без уважительных причин возложенных на него обязанностей.

Выходное пособие в размере оклада выдается только в исключительных случаях, а работодатель не несет материальной ответственности за свое решение.

Что предлагает законопроект (статья 35):

работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в соответствующие сроки;

по договоренности сторон сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором (но не меньше среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления об увольнении);

работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения;

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в случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение о расторжении трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора;

споры, связанные с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора на этом основании, решаются в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров.

О решении расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя, он должен письменно или средствами электронной связи уведомить работника в срок:

не менее 15 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев;

не менее 30 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев;

не менее чем за 60 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет;

не менее чем за 90 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.

Справка Finance.ua:

9 января на сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.

Законопроект предусматривает отказ в праве на получение субсидии, если суд докажет, что человек работал неофициально и получал субсидию.