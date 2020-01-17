Vodafone запускает «Умный учет» воды. Совместно с водоканалами Украины Vodafone начинает пилотный проект «Умный учет» (Smart Metering) на базе сети NB-IoT.

Об этом сказано в сообщении компании.

Как это будет работать. На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливается оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимаются и передаются данные по объемам подачи воды.

Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление.

Водоканалы, которые участвуют в пилотном проекте, получают доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании воды, удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.

Где уже запущено – в городах Сумы и Вишневое.

После окончания пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги «Умный учет» для водоканалов, в дальнейшем – для других поставщиков услуг ЖКХ.

Справка Finance.ua:

В начале декабря азербайджанский оператор Bakcell завершил сделку по приобретению “Vodafone Украина” за 734 млн долларов.