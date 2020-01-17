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Vodafone запускает «Умный учет» воды. Совместно с водоканалами Украины Vodafone начинает пилотный проект «Умный учет» (Smart Metering) на базе сети NB-IoT.
Об этом сказано в сообщении компании.
Как это будет работать. На узлы коммерческого учета воды в инфраструктуре водоканалов устанавливается оборудование, с помощью которого в онлайн-режиме снимаются и передаются данные по объемам подачи воды.
Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление.
Водоканалы, которые участвуют в пилотном проекте, получают доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании воды, удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.
Где уже запущено – в городах Сумы и Вишневое.
После окончания пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги «Умный учет» для водоканалов, в дальнейшем – для других поставщиков услуг ЖКХ.
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