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Новый владелец Vodafone планирует инвестировать в компанию 400 миллионов долларов

Новый владелец Vodafone планирует инвестировать в компанию 400 миллионов долларов

Компания Bakcell – новый владелец мобильного оператора Vodafone Украина – намерена инвестировать в развитие украинского бизнеса 400 миллионов долларов.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат, секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия.

“У МТС не было никаких инвестиционных планов здесь, новые владельцы уже закомитили 400 млн на развитие в Украине. Плюс холдинг рассматривает еще ряд инвестиционных проектов в стране”, – написал он.

Речь идет о сумме в американских долларах.

По словам Арахамии, чтобы оценить влияние сделки на индустрию, нужно выложить много информации с ограниченным доступом.

“На данный момент важно знать, что пассивный инвестор, который ищет экзит, поменялся на активного, который ищет экспансию”, – пояснил нардеп.

По материалам НВ
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