Тариф за парковку в центре Киева планируют увеличить

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2019 году количество авто выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.
Об этом рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры – начальник управления по парковке КГГА Дмитрий Рахматулин в FACEBOOK.
“Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? – спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. Город не рассчитан на такую автомобилизацию. К тому же не будем забывать, что город – прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем, – сказал чиновник.
Что предлагают:
“Это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте. А еще должна быть неотвратимость наказания за нарушение ПДД. В этом направлении нарушителей штрафуют и их авто эвакуируют”, – отметил он.
В Украине планируют увеличить штрафы за неправильную парковку.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в УкраинеВчера, 09:00 - 5284 18
В Минюсте планируют начать распродажу тюремВчера, 11:52 - 1324 12
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанцияхВчера, 13:20 - 2558 10
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатываетВчера, 11:20 - 19564 6
Украина работает над реформой двойного гражданства, - ЗеленскийВчера, 11:02 - 1174 5
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатываетВчера, 11:20 - 19564 6
Межбанк: "момент истины" на валютном рынкеВчера, 11:15 - 4511
Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидиюВчера, 19:02 - 3705
Факторы, которые повлияют на рынок депозитов - мнение банкировВчера, 16:01 - 3556
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанцияхВчера, 13:20 - 2558 10
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2327
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1337
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1234 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2136
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2212 1