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Тариф за парковку в центре Киева планируют увеличить

Тариф за парковку в центре Киева планируют увеличить

В 2019 году количество авто выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. В результате столичные дороги и улицы перегружены.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры – начальник управления по парковке КГГА Дмитрий Рахматулин в FACEBOOK.

“Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? – спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. Город не рассчитан на такую ​​автомобилизацию. К тому же не будем забывать, что город – прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем, – сказал чиновник.

Что предлагают:

  • увеличить стоимость парковки (последний раз тарифы менялись в 2016 году);
  • в ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час.

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“Это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте. А еще должна быть неотвратимость наказания за нарушение ПДД. В этом направлении нарушителей штрафуют и их авто эвакуируют”, – отметил он.

Справка Finance.ua

В Украине планируют увеличить штрафы за неправильную парковку.

  • Какие штрафы предлагают установить:
  • Увеличить штраф за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн;
  • За остановку на местах для водителей с инвалидностью предусматривается штраф 34 тысячи грн.
По материалам Finance.UA
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