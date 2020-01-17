"Воля" меняет тарифы с 1 февраля

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С 1 февраля 2020 года компания “Воля” меняет абонентскую плату и тарифную линейку. Изменение тарифов произойдет у абонентов всей сети покрытия “Воля” на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В компании пересмотр тарифов связывают с повышением украинскими медиагруппами цен на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения более чем в 2 раза.
Тарифы, действующие с 1 февраля 2020 года, можно посмотреть по ссылке.
“Несмотря на агрессивное повышение платежей медиагруппами, мы продолжаем развивать наши продукты и сервисы, совершенствовать обслуживание, а также инвестировать в лучший мировой контент для удовлетворения потребностей наших абонентов. Поэтому, в новом 2020 году, каждый абонент может выбрать интересный по наполнению и выгодный для него план подписки, а в придачу получить дополнительные преимущества в рамках своих тарифов”, – сообщают в компании.
Что также обещают абонентам:
До 31.01.2020 г. абоненты могут бесплатно выбрать любой другой доступный тарифный план для подключения.
Подробнее об изменениях в тарифной линейке можно узнать на Портале абонента в сообществе «ВОЛЯ Клуб» или в разделе «Прейскуранты» на сайте volia.com.
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