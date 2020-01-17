"Воля" меняет тарифы с 1 февраля

С 1 февраля 2020 года компания “Воля” меняет абонентскую плату и тарифную линейку. Изменение тарифов произойдет у абонентов всей сети покрытия “Воля” на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В компании пересмотр тарифов связывают с повышением украинскими медиагруппами цен на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения более чем в 2 раза.

Тарифы, действующие с 1 февраля 2020 года, можно посмотреть по ссылке .

“Несмотря на агрессивное повышение платежей медиагруппами, мы продолжаем развивать наши продукты и сервисы, совершенствовать обслуживание, а также инвестировать в лучший мировой контент для удовлетворения потребностей наших абонентов. Поэтому, в новом 2020 году, каждый абонент может выбрать интересный по наполнению и выгодный для него план подписки, а в придачу получить дополнительные преимущества в рамках своих тарифов”, – сообщают в компании.

Что также обещают абонентам:

Абоненты интерактивных услуг некоторых тарифных планов получат любимые фильмы и передачи разных жанров в библиотеках ВОЛЯ Cinema и на собственных эксклюзивных каналах ВОЛЯ CINE +. А любители футбола – дополнительную услугу Воля Футбол +.

Для абонентов услуги Воля-lifecell, владельцев пакетов Интернет везде (100)+Кино и Интернет+Воля TV, предлагают улучшенные условия, а именно улучшение мобильной составляющей ─ 1000 минут на любые сети, 100 смс, 7Гб интернет-трафика.

Абоненты некоторых пакетов Интернет+ТВ смогут наслаждаться дополнительным фильмовым, развлекательным и спортивным контентом благодаря увеличению количества рейтинговых телеканалов, таких как ВОЛЯ CINE +, Eurosport 1/2, Discovery Science, DTX и другие.

До 31.01.2020 г. абоненты могут бесплатно выбрать любой другой доступный тарифный план для подключения.

Где это сделать * – на Портале абонента «Мой кабинет» my.volia.com.

Подробнее об изменениях в тарифной линейке можно узнать на Портале абонента в сообществе «ВОЛЯ Клуб» или в разделе «Прейскуранты» на сайте volia.com.