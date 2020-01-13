День финансов, 17 января: недооцененная гривна, зарплаты для нардепов, требования Суркисов к Порошенко

В пятницу, 17 января, пока все обсуждают возможную отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, расскажем о других, не менее важных новостях дня.

Реакция финансовых рынков на заявление Гончарука. Как сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, финансовые рынки пока вяло отреагировали на заявление премьер-министра. По его словам, есть небольшое падение цены украинских еврооблигаций, малозаметное на фоне роста предыдущих дней.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт рассказал, как возможная отставка премьер-министра может повлиять на курс.

Украинцы определились с зарплатой депутата. Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, украинцы считают, что заработная плата депутатов Верховной Рады Украины должна составлять 25 334 грн в месяц. Как уточняется, такая зарплата достаточна для удовлетворения финансовых потребностей, а также способна предотвратить коррупцию среди депутатов. Напомним, “рядового” украинца полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн.

Недооцененная гривна и Биг-Маки. Согласно рейтингу издания The Economist, курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 23,99 грн/доллар. А курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,05 грн/доллар. В 2019 году украинская гривна заняла пятое место в списке самых недооцененных валют – курс украинской валюты был недооценен на 61,3%.

Бизнес, в свою очередь, ожидает, что курс доллара в течение года будет на уровне 27,43 грн/долл. США. Почти половина компаний – 44,1% – считают, что курс не превысит 27,00 грн/долл. США. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Нацбанк провел в IV квартале 2019 года.

Согласно этому же опросу, 69,2% компаний планируют в течение 2020 года повышать зарплаты своим работникам, лишь 2,2% планируют сокращать зарплату. Также 18,5% предпринимателей ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот – прогнозируют увеличение количества работников.

Суркисы требуют у Порошенко $140 млн. Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 млн за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале “1+1”. В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований.

Ипотека в 2020 году. В правительстве утверждают, что в этом году будет снижена стоимость кредитных ресурсов и ипотечные кредиты подешевеют до 11-12% в гривне. Как отмечается, дешевые кредиты нужны украинцам уже сейчас, поэтому с 1 февраля будет запущена программа дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%.