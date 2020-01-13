Какими будут проценты за ипотечные кредиты до конца 2020 года

Правительство ставит цель уменьшить стоимость ипотечных кредитов в Украине.

На этом сделал ударение Премьер-министр Алексей Гончарук на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года.

«Правительство и НБУ имеют общие приоритеты: экономике надо максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений», – отметил Алексей Гончарук.

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«Также мы ожидаем, что в этом году будет значительно уменьшена стоимость кредитных ресурсов и ипотеки. Наша цель — 11-12% в гривне», – сообщил Глава Правительства и добавил, что еще одним важным приоритетом является доступность финансовых услуг.

По его словам, дешевые кредиты нужны украинцам уже сейчас, поэтому с 1 февраля будет запущена программа дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированная ранее Президентом.

«Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. Мы готовы к сложным вызовам, которые ожидают нас в следующие несколько лет», – отметил Премьер-министр.

Справка Finance.ua:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

По ее словам, сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже сейчас можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявлял, что ипотечное кредитование со средней ставкой в 8% должно быть доступным в Украине – этого ожидают инвесторы и застройщики.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.