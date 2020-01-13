70% компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в течение года — опрос НБУ

69,2% компаний планируют в течение 2020 года повышать зарплаты своим работникам, лишь 2,2% планируют сокращать зарплату.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который провел Нацбанк.

Самые высокие ожидания по повышению зарплат:

по видам экономической деятельности – у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру – у малых предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции;

по регионам – у предприятий Житомирской и Тернопольской областей.

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий сельского хозяйства;

по размеру – у крупных предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;

по регионам – у предприятий Черкасской и Кировоградской областей.

Также 18,5% предпринимателей ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот – прогнозируют увеличение количества работников.

Сокращение персонала ожидают респонденты энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта и связи.

Увеличивать штат планируют предприятия других видов деятельности, строительства и торговли, прежде всего – в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Харьковской областях и в городе Киеве.

Справка Finance.ua:

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки возросла на 13,2% по сравнению с прошлым годом (3802,01 грн против 3359,26 грн).

По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен, а средняя пенсия должна быть на уровне 20 тысяч гривен.

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