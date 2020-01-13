70% компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в течение года — опрос НБУ

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69,2% компаний планируют в течение 2020 года повышать зарплаты своим работникам, лишь 2,2% планируют сокращать зарплату.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который провел Нацбанк.
Самые высокие ожидания по повышению зарплат:
Самые низкие ожидания:
Также 18,5% предпринимателей ожидают сокращения персонала, а 16,9% наоборот – прогнозируют увеличение количества работников.
Сокращение персонала ожидают респонденты энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и транспорта и связи.
Увеличивать штат планируют предприятия других видов деятельности, строительства и торговли, прежде всего – в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Харьковской областях и в городе Киеве.
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