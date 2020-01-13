Курс доллара и кредиты: украинский бизнес выразил ожидания на 2020 год

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Украинские компании ожидают дальнейшего экономического роста и умеренной инфляции.
Об этом свидетельствуют Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2019 года.
В целом респонденты выразили такие ожидания:
По результатам опроса, доля компаний, которая планирует привлекать кредиты, уменьшилась до 41,9%:
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