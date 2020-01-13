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Курс доллара и кредиты: украинский бизнес выразил ожидания на 2020 год

Курс доллара и кредиты: украинский бизнес выразил ожидания на 2020 год

Украинские компании ожидают дальнейшего экономического роста и умеренной инфляции.

Об этом свидетельствуют Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2019 года.

В целом респонденты выразили такие ожидания:

  • курс доллара в течение года бизнес ожидает на уровне 27,43 грн/долл. США. Почти половина компаний – 44,1% – считает, что курс не превысит 27,00 грн/долл. США;
  • объемы продаж товаров и услуг – более трети компаний (36,6%) прогнозируют рост показателя, лишь 13,1% ожидают их снижения;
  • улучшения финансово-экономического состояния компании в течение следующих 12 месяцев ожидают 28,0% компаний, ухудшения – только 9,4%. Улучшения финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов энерго- и водоснабжения. Самыми высокими являются ожидания у предприятий торговли;
  • объемы инвестиций в оборудование – их роста ожидают 26,9% компаний, 12,2% предприятий ожидают сокращения этого показателя.

По результатам опроса, доля компаний, которая планирует привлекать кредиты, уменьшилась до 41,9%:

  • больше всего таких предприятий в секторе энерго- и водоснабжения;
  • в региональном разрезе – в Хмельницкой и Полтавской областях;

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  • три четверти компаний (75,7%) предпочитают кредиты в национальной валюте;
  • доля респондентов, которая собирается привлекать средства за рубежом, несколько уменьшилась – до 9,6% (в предыдущем квартале – 10,9%).

Справка Finance.ua:

  • В прогнозе группы ICU сообщается, что национальная валюта Украины может до конца первого полугодия 2020 года укрепиться до 22-23 грн/долл. при поддержке дополнительных иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа.
  • По опросу Центра Разумкова, половина украинцев (52%) считают, что курс гривны к доллару в 2020 году будет стабильным, а 36% убеждены, что этого не произойдет.
По материалам Finance.UA
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