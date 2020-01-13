Суркисы требуют у Порошенко 140 миллионов долларов в Лондонском суде из-за "1+1"

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Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 млн за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале “1+1”.
В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований.
Первое заседание суда может состояться в мае.
Что было ранее: 2 мая 2019 года олигарх Игорь Коломойский анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом: “Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, претензии появились от Суркиса.
Олигарх рассказал, что Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.
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